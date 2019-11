Recife reúne apoiadores de ex-presidente em Festival Lula Livre

Júlio Gomes/Leia Já Imagens/Estadão Conteúdo

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão reunidos no pátio da Igreja Nossa Sra. do Carmo, em Recife (PE), neste domingo (17), para participar do Festival Lula Livre.

O evento, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, reúne artistas nacionais e locais em um grande show de celebração da liberdade do ex-presidente, que estará presente pela primeira vez no Festival.

A atração estava prevista para ser realizada antes mesmo de o ex-presidente deixar o cárcere em Curitiba.

Lula foi libertado na sexta-feira, dia 8 de novembro, depois que o STF confirmou que sua prisão antes do trânsito em julgado feria a Constituição Brasileira.