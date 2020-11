Recife tem empate técnico entre Marília Arraes e João Campos Segundo Datafolha, a deputada federal do PT está com 52% das intenções de votos válidos e o deputado federal do PSB aparece com 48%

Os candidatos à Prefeitura de Recife, Marília Arraes e João Campos Reprodução

A disputa pela Prefeitura do Recife (PE) no segundo turno ficou mais acirrada, com empate técnico, segundo pesquisa Datafolha. A deputada federal Marília Arraes (PT) está com 52% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. O deputado federal João Campos (PSB) tem 48%.

Os dois candidatos são primos e de família com tradição política. Ela é neta do ex-governador Miguel Arraes, e ele, filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Arraes.

O Datafolha ouviu 1.036 eleitores nos dias 24 e 25 de novembro. A pesquisa, feita em parceria com a TV Globo, tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando se considera os votos totais, Marília aparece com 43% das intenções de voto. Campos tem 40%, enquanto 13% declararam votar em branco ou nulo, e 4% não souberam responder.