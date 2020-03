Record TV participa do 2º Fórum de Radiodifusão MCTIC

Eduardo Ribeiro, ministro Marcos Pontes e Luiz Cláudio Costa Karina Lajusticia

Representantes da Record TV reuniram-se nesta quinta (5) no 2º Fórum Nacional de Radiodifusão, organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O evento debateu o panorama atual e identificou os principais desafios do setor.

O jornalista e apresentador Eduardo Ribeiro participou do painel “Liberdade com Responsabilidade” e discutiu a aplicação da liberdade de imprensa, garantia constitucional, diante das novas tecnologias da informação.

Já no painel “Novos negócios na Televisão Digital”, o diretor de Engenharia e Operações da Record TV, José Marcelo Amaral, proferiu palestra sobre a implementação do Ginga D nos aparelhos televisores, tecnologia que propiciará aos brasileiros o acesso aos conteúdos inéditos, através da televisão digital aberta. José Marcelo é também presidente do Fórum SBTVD.

Estiveram presentes no evento o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, o presidente da Abratel, Márcio Novaes, o diretor da mesma associação, Alvaro Vasconcelos, além do diretor e da gerente de Relações Institucionais da Record TV, Marcelo Cordeiro e Karina Lajusticia.

A abertura do evento foi realizada pelo Ministro Astronauta Marcos Pontes e pelo secretário de Radiodifusão, Elifas Gurgel do Amaral, e a programação incluiu painéis sobre os cenários nacional e internacional da TV aberta; a migração das rádios AM para a faixa FM; e um panorama sobre a radiodifusão comercial, educativa e comunitária no país.