Do R7

Record TV recebe visita da representante do Unicef no Brasil Florence Bauer conversou sobre divulgação das ações do órgão nos territórios que concentram crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

Da esquerda para a direita: Elisa Reis, André Dias, Michael Klaus, Florence Bauer, Luiz Cláudio Costa e Thiago Contreira Foto: Karina Lajusticia

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa recebeu, na tarde desta segunda-feira (15), a visita institucional da representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer.

Com o objetivo de ampliar a cobertura dos direitos de crianças e adolescentes, Bauer apresentou projeto de parceria para divulgação das ações do Unicef nos territórios em que essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social estão concentradas.

Florence Bauer é franco-alemã e assumiu a direção do escritório brasileiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com sede em Brasília, em julho de 2017.

Participaram da reunião também, o Superintendente Institucional da Record TV, André Dias, o diretor de conteúdo do jornalismo Thiago Contreira, o Chefe de Comunicação e Parcerias do UNICEF no Brasil, Michel Klaus e a oficial de comunicação, Elisa Reis.