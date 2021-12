Record TV recebe visita institucional do Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx) Christina Lemos e Percival de Souza participaram da reunião de trabalho com o intuito de reforçar a interlocução entre as instituições

A- A+

Da esquerda para a direita: Thiago Contreira; Clóvis Rabelo; Christina Lemos; Antonio Guerreiro, Gen. Vendramin; Percival de Souza; Cel. Erb; Cel. Carlotto Karina Lajusticia

Na tarde desta segunda-feira (13), Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da Record TV, recebeu o General de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes, Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx), em visita institucional.

O objetivo da visita foi reforçar a interlocução entre as instituições e manter a comunicação aberta, para que a sociedade conheça, através da imprensa, o trabalho do Exército Brasileiro em seu proveito.

O Chefe do CCOMSEx esteve acompanhado do coronel Erb, chefe da Divisão de Relações com a Mídia, do coronel Carlotto, chefe da agência Verde-Oliva, ambos do CCOMSEX e do coronel Tibério, adjunto da seção de Relações Institucionais do CMSE.

Participaram também do encontro, Thiago Contreira, diretor de conteúdo de jornalismo, Clóvis Rabelo, diretor de estratégia e produção de jornalismo, Christina Lemos, âncora do Jornal da Record, Percival de Souza, comentarista do Cidade Alerta e Karina Lajusticia, gerente de Relações Institucionais da Record TV.

O General Vendramin assumiu o comando do CCOMSEx em agosto deste ano.