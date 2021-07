Recuperação tem sido acima do esperado, diz general Heleno Chefe do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que o quadro de saúde do presidente tem evoluído surpreendentemente

Movimentação em frente ao hospital Vila Nova Star, onde está internado o presidente ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-15/07/2021

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro tem evoluído surpreendentemente.

"No dia de hoje (15), visitei o presidente Bolsonaro, no Hospital Vila Nova Star, em SP. Ele passa bem, mas continuará a fazer alguns exames e avaliações", informou pelo Twitter após visitar o chefe do Executivo no hospital, em São Paulo, onde está internado desde a noite desta quarta-feira (14).

Bolsonaro foi transferido para a capital paulista, onde está sob os cuidados de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, responsável por operá-lo em 2018 após a facada da qual foi vítima em compromisso de campanha na cidade de Juiz de Fora (MG). O presidente se recupera de obstrução intestinal constatada na quarta-feira, em exames realizados no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. De acordo com a Secom, o problema está associado ao atentado contra Bolsonaro na campanha eleitoral.

Positivo

Cerca de duas horas após seu filho e senador, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), informar que o pai se recupera bem da obstrução intestinal, Bolsonaro publicou um sinal de positivo e uma bandeira do Brasil no Twitter.

"Presidente Jair Bolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!", escreve o parlamentar.

Boletim médico sobre seu estado de saúde informa que ainda não há previsão de alta hospitalar. Segundo o comunicado, o presidente está evoluindo de forma satisfatória tanto clínica quanto laboratorialmente. "Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido."