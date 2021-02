Redação do Enem digital é sobre 'desafio de reduzir desigualdades' Prova tem 96 mil candidatos inscritos. Redação é feita com escrita no papel, segundo as regras do Inep

Enem digital Divulgação/Inep

O Enem Digital aplicado neste domingo (31) tem como tema da redação "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil".

A prova é um modelo piloto e teve 96.086 estudantes inscritos e confirmados em 104 cidades do país.

Apesar de o exame ser digital, a prova é presencial e será feita em computadores nos locais indicados. A redação é ainda redigida em papel, por isso o estudante teve de levar caneta esferográfica preta, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A prova não está sendo realizada apenas no Amazonas por causa do aumento do número de casos de covid-19. Os inscritos no estado deverão fazer o Enem impresso nos dias 23 e 24 de fevereiro.