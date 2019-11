Rede de mercados suspende anúncios no jornalismo da Globo

Do R7

Comunicado foi publicado nas redes sociais da empresa Reprodução/Redes Sociais

A Condor Super Center emitiu na última segunda-feira (4) um comunicado em suas redes sociais no qual declarou que irá suspender seus anúncios nos intervalos comerciais do jornalismo da Rede Globo. Segundo a rede de mercados, a decisão foi tomada pela parcialidade da emissora carioca em matérias veiculadas sobre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O mercado destacou que manterá seus investimentos na RPC, afiliada da Globo no Paraná, mas suspenderá as inserções comerciais no Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Fantástico, além de programas, que segundo a empresa, contrariam “os princípios e valores da familiares, como Malhação e a novela das 21h”.

Ainda no comunicado (leia abaixo na íntegra), a Condor Super Center afirmou que tem identificado muitas medidas que têm ajudado na construção de um futuro melhor para o Brasil, mas que não são divulgadas na imprensa, demonstrando parcialidade nos meios de comunicação.

De acordo com a rede de mercados, outras empresas têm tomado atitudes semelhantes como a da Condor, uma vez que compactuam da “mesma preocupação com o futuro do nosso país”.

“O Condor Super Center esclarece que a decisão da empresa em suspender suas veiculações na Globo limita-se aos programas jornalísticos nacionais da emissora, que são Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Fantástico, bem como em programas que contrariem os princípios e valores familiares, como Malhação e a novela das 21h.

Permanecemos com nossos investimentos na RPC, afiliada Globo no Paraná, remanejando e reforçando a programação regional e de entretenimento saudável.

Tal decisão está fundamentada na parcialidade que o jornalismo nacional desta emissora vem demostrando, onde apresenta matérias sem o devido cuidado, apenas de cunho sensacionalista, especialmente contra o Presidente da República.

Temos constatado muitas medidas que beneficiarão o futuro do país, mas muito pouco tem sido divulgado, demonstrando a parcialidade que parte da imprensa tem praticado.

Portanto, não cortamos as propagandas da RPC, afiliada Globo, apenas não serão veiculadas em certos horários. Atitudes semelhante vem sendo adotada por várias empresas que compactuam da nossa mesma preocupação com o futuro do nosso país.”

O R7 procurou a assessoria da TV Globo, via email, que respondeu por meio de nota:

"A Globo acredita que entrega para as marcas anunciantes as melhores oportunidades de conexão com seus públicos e tem por princípio não comentar nenhuma decisão e/ou estratégia de mídia de seus parceiros."