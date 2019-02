Redes sociais orientam votos de senadores na eleição da presidência Assim como aconteceu na eleição de 2018, redes sociais influenciaram a votação para a presidência do Senado no último sábado (2) Redes sociais orientam votos de senadores na eleição da presidência

Vitória de Davi Alcolumbre teve contribuição das redes sociais Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil via Reuters / 2.2.2019

A exemplo da disputa eleitoral que alçou Jair Bolsonaro presidente, a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) no Senado no último sábado (3) teve as redes sociais como protagonista. A cobrança para que senadores abrissem seus votos na eleição interna impulsionou sua candidatura e incomodou seu principal adversário, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), ao ponto de o emedebista abandonar a disputa.

A votação aberta foi uma bandeira do grupo anti-Renan, que contou com o constrangimento de parlamentares em declarar apoio a um senador alvo de inquéritos no Supremo e intrinsecamente ligado à imagem da velha política. Nem mesmo a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de manter a votação fechada, brecou a estratégia.

Senadores passaram então a exibir as cédulas aos fotógrafos presentes no plenário ou declarar o voto no microfone e em suas redes sociais, a despeito de o Código de Ética prever punição. Quem não o fazia, era criticado.

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), por exemplo, havia justificado sua condição de filho do presidente para não abrir o voto na primeira vez que os senadores foram consultados. A decisão repercutiu mal entre seus seguidores.

Quando o Senado decidiu repetir a votação — na primeira, havia 82 cédulas para 81 senadores, o que levantou suspeitas de fraude —, Flávio decidiu revelar o voto em Alcolumbre.

Logo em seguida, Renan retirou sua candidatura e citou o caso para reclamar. “Esse processo não é democrático”, disse.

O estreante Jorge Kajuru (PSB-GO) foi mais longe. Ele abriu uma enquete no Facebook para que seus seguidores escolhessem o seu candidato.

“O meu voto seria pelo senador Reguffe (sem partido-DF) de coração, mas os meus eleitores e os brasileiros pediram por 77% que eu votasse em Alcolumbre.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

