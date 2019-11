Reforma administrativa pode demorar um pouco, diz Bolsonaro

Bolsonaro: 'texto deve ser enviado com a menor quantidade possível de arestas' Marcos Corrêa/PR - 13.11.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste domingo (17) que a reforma administrativa – prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para esta semana – pode demorar um pouco.

"Vai aparecer aí, mas vai demorar um pouco", comentou Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada, no começo da tarde.

Bolsonaro disse, na semana passada, que o texto devia ser enviado com a "menor quantidade possível de arestas".

Leia também: Elite do funcionalismo atua para barrar reforma administrativa

A proposta deve alterar regras sobre a estabilidade de novos servidores públicos. Com a reforma, governo pretende extinguir cargos e reduzir salários de novos concursados, entre outras mudanças.

"A política tem de estar casada. Não sou dono de uma empresa. Estou no comando de um país, que tem que ver a questão social, na economia, tem que ver um montão de coisa", disse o presidente naquela data.

Relatórios financeiros

Questionado sobre a decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, em manter o pedido de acesso aos relatórios financeiros de cerca de 600 mil pessoas produzidos nos últimos três anos pelo antigo Coaf, Bolsonaro desconversou.

"Sou o presidente do Executivo", respondeu.

Bolsonaro disse ainda que não deve acompanhar a final do Mundial Sub-17, entre Brasil e México, em partida marcada para as 19 horas no Estádio Bezerrão, no Gama (DF).

* Com Agência Estado e Agência Brasil