Do R7*

Reforma da Previdência: votação é adiada para próxima terça (1º) Análise do parecer da PEC da Previdência Social estava prevista para hoje (24), mas acordo entre lideranças alterou data para semana que vem

Parecer do relator Jereissati foi aprovado por 18 votos a 7 na primeira votação Fátima Meira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo - 20.08.2019

Acordo entre as lideranças partidárias fez a votação das emendas da reforma da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado ser transferida para a próxima terça-feira (1º/10), pela manhã.

A votação do primeiro turna da proposta estava prevista para ser realizada nesta terça-feira (24). Segundo parlamentares, o clima é favorável a uma aprovação.

O adiamento ocorreu, segundo a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), a pedido de líderes e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Alcolumbre deve ir ainda nesta manhã ao STF (Supremo Tribunal Federal (STF) falar sobre ação de busca e apreensão realizada no Senado na última semana.

Leia também: Reforma deve passar no Senado com ampla maioria, diz pesquisa

Com a alteração, a análise em Plenário ficou agendada para a a quarta-feira (2) no período da tarde.

PEC foi aprovada por 18 votos a 7 na primeira votação

Na primeira passagem da reforma pela CCJ, o relator da PEC, Tasso Jereissati (PSDB-CE), leu e submeteu seu parecer à comissão, que foi aprovado por 18 votos a 7 e levado ao plenário.

No plenário, foram realizadas cinco sessões de discussão do tema.

Nem todas as sessões reservadas à reforma tiveram um quórum alto. Em algumas, poucos senadores pediram espaço para fala.

O deputado Paulo Paim (PT-RS) pediu alteração das regras de aposentadoria especial, para profissões danosas à saúde e mudanças nas regras de pensão por morte.

Em seu relatório, referente às emendas de plenário, Jereissati rejeitou 76 emendas recebidas no plenário do Senado que poderiam modificar a proposta e obrigar a volta do texto à análise dos deputados.

O relator, no entanto, mudou a redação sobre o ponto que trata da criação de uma alíquota de contribuição mais baixa para os trabalhadores informais.

Cientes de que o relator não fará mudanças que provoquem a volta do texto à Câmara, alguns senadores jogam suas fichas na chamada PEC Paralela.

A PEC, também relatada pelo tucano, promete trazer regras mais benéficas aos trabalhadores e foi criada para evitar alterações na PEC principal e, consequentemente, possibilitar uma aprovação em outubro.

A expectativa de Jereissati e Tebet é que haja uma diferença de 15 dias entre as votações da PEC original e as votações da paralela. No caso desta, porém, a aprovação definitiva ainda levará tempo, uma vez que ainda precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados.

*Com informações da Agência Senado e Reuters