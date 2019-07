Reforma será aprovada na Câmara até sexta, diz líder do governo Joice Hasselmann (PSL-SP) estima que os deputados darão mais de 340 votos a favor da proposta que estabelece mudanças no sistema de aposentadorias reforma da previdência

Joice não arriscou dizer se o texto será alterado na Casa Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que acredita que a reforma da Previdência será aprovada em dois turnos no plenário da Câmara até sexta-feira (12). A parlamentar acredita que o placar será um pouco mais de 340 votos a favor.

A líder não arriscou dizer se o texto será alterado ou não no plenário. "É mais fácil me perguntar os números da Mega-Sena", disse.

Ela afirmou, no entanto, que vê como pequena, embora não impossível, a chance de Estados e municípios entrarem na proposta nesta fase. Ela afirmou ainda que está trabalhando para que seu partido não apresente destaques.

"O PSL não pode emagrecer a reforma da Previdência. Nós somos o partido que tem a maior responsabilidade em relação a isso", afirmou. "Agora, em plenário tudo pode ser uma surpresa", disse.

Joice disse ainda que é possível se avançar na questão dos policiais na reforma. "Avançar é conseguir fazer alguma coisa que seja pela categoria, porém que não ofenda os outros que estão contribuindo. Não podemos simplesmente retirar uma categoria do processo ou manter paridade integralidade para uma única categoria. O presidente já fez alguns acenos, mas a categoria não aceitou, especialmente os federais. Em relação aos civis, tem que aguardar para ver se entra Estados e municípios", disse.

