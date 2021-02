Reforma tributária: Pacheco deve se encontrar com Guedes Presidente do Senado Federal afirmou que prevê aprovação da matéria em até oito meses no Congresso Nacional

Na imagem, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Adriano Machado/Reuters - 02.02.2021

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta quinta-feira (4) que deve se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a reforma tributária.

“Conversamos (com Guedes) pela manhã ao telefone. E, agora à tarde, as assessorias estão identificando um horário, depois da sessão do Senado, para que haja um encontro com o ministro Paulo Guedes para tratar de todas essas questões, de reforma tributária e assistência social”, afirmou Pacheco.

Mais cedo, o presidente do Senado se reuniu com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e os relatores deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Pacheco prevê a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional no prazo de seis a oito meses. “É um amadurecimento que vamos fazer em fevereiro, e temos uma previsão que de seis a oito meses possamos ter concluído a reforma, tanto no âmbito da Câmara quanto no Senado”, disse.

CMO

A expectativa de Pacheco para a instalação da CMO (Comissão Mista de Orçamento) é de que ocorra na próxima terça-feira, dia 16. “A expectativa é que aconteça na terça-feira, mas é uma expectativa. Vamos fazer os alinhamentos todos com os líderes partidários e eventualmente podemos fazer na terça-feira”, informou o presidente.

De acordo com ele, o Senado deve criar duas comissões – para análise de 2021 e de 2022. “É bom separar os anos. Fazer uma comissão para o ano de 2021, com ano mais curto de duração, e logo na sequencia entrar no orçamento de 2022.”

É na CMO que é discutida e votada a LOA (Lei de Orçamentária Anual), ferramenta que indica a estimativa da receita e a fixação de quanto pode ser gasto, apresentado a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. Até que ela seja aprovada, o governo precisa fazer um controle de gastos, sem poder repassar verbas para investimento em infraestrutura, dentre outras áreas.

CPI da covid-19

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou, também nesta quinta, um requerimento para a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19. O objetivo é investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia.

Para ser instalada, é necessária a leitura do pedido por parte do presidente e a designação dos membros da comissão pelos líderes partidários. O requerimento teve o apoio de 30 senadores.

Questionado sobre o tema, Pacheco disse que ainda não examinou o requerimento. “Vou examiná-lo assim que terminar a sessão. É importante haver toda e qualquer discussão que seja em torno da pandemia. Vamos avaliar os requisitos da CPI para saber se é o caso de instala-la ou não”, afirmou.