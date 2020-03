Reforma tributária pode adicionar 1 ponto percentual ao PIB, prevê Maia Presidente da Câmara dos Deputados ponderou que uma solução para a crise não pode ficar a cargo apenas do Parlamento Reforma tributária

Maia culpou conflitos pelo baixo crescimento do PIB Adriano Machado/Reuters - 8.4.2019

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender nesta terça-feira (10) a aprovação de reformas econômicas, como a tributária e a administrativa, mas ponderou que uma solução para a crise não pode ficar a cargo apenas do Parlamento.

Segundo ele, a reorganização do sistema tributário pode resultar em um aumento de um ponto percentual no PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços produzidos no País.

.Maia afirmou ainda que parte da culpa pelo baixo crescimento se deve aos conflitos entre Executivo e Legislativo.

