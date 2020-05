Regina Duarte diz que 'lutará para escapar de ambiente raivoso'

Do R7

Regina Duarte deixou a Secretaria de Cultura hoje Joédson Alves/EFE – 20.05.2020

A atriz Regina Duarte, que deixou, nesta quarta-feira (20), o comando da Secretaria Especial de Cultura para assumir a Cinemateca em São Paulo, respondeu pelas redes sociais às críticas que têm recebido.

"Continuo acreditando no sonho de achar o caminho do meio", escreveu a atriz em um post no Instagram, ao lado de um vídeo de um remador solitário.

"Vou lutar sempre por escapar do ambiente raivoso que acomete parte do setor, um grupo que trabalha quotidianamente não para construir nada mas para separar os criadores de arte , impondo o atraso , impedindo a conexão de TODOS. Tudo isso é feito em nome de ideologias e ressentimentos partidários que nada tem a ver com o fazer cultural, com a mais nobre arte que mora nos corações e mentes da grande maioria da gente brasileira", concluiu Regina.

A atriz já havia postado vídeo, nesta quarta-feira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro para anunciar a mudança.

"Estou sentido muita falta dos meus netos, dos meus filhos, da minha família, que é uma coisa à qual sempre fui muito ligada. É um presente duplo: a cinemateca e ficar próxima à minha família", disse.

Dois meses e meio depois de assumir o cargo, a atriz relatou que sente falta de sua família, mas assumirá a nova função na capital paulista para que possa continuar a contribuir com o governo e a cultura brasileira.

No vídeo, Regina Duarte aparece ao lado do presidente e pergunta em tom bem-humorado: "Tá me fritando, presidente?"

Bolsonaro responde e diz que, "toda semana, tem um ou dois que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é desestabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir jamais fritar você".

Em seguida, Regina Duarte faz o anúncio que vai comandar a Cinemateca de São Paulo. "Olha gente, deixa eu contar. Eu acabo de ganhar um presente, que é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer a Cinemateca, que é um braço de cultura que funciona lá em São Paulo, um museu de toda a filmografia brasileira. Fica ali, secretariando o governo, dentro da cultura, na Cinemateca. Obrigada, presidente!"

Casamento estremecido

No começo de maio, Bolsonaro e Regina Duarte se encontraram e selaram a permanência da atriz no cargo de secretária-especial da Cultura depois de alguns desencontros. Nesta reunião, também estava presente Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo.

No encontro, segundo fontes, o presidente conseguiu reverter o desgaste que vinha tendo com a secretária. A conversa entre presidente, secretária e ministro foi classificada por auxiliares como "ótima". A atriz até apresentou projetos durante o encontro.

A atriz atravessava uma situação delicada por não ter muito diálogo com Bolsonaro e por não apresentar ações práticas em sua área. Críticos argumentam que não há, até o momento, um projeto de grande porte feito pela atriz, que comanda a secretaria há quase dois meses.