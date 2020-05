Regina Duarte rebate críticas e diz que é vítima de 'venenosos'

Do R7

Regina Duarte tomou posse no início de março NBR / Divulgação

Regina Duarte, secretária nacional de Cultura, disse que está sendo vítima de "venenosos" da imprensa, neste sábado (16), em publicação nas redes sociais.

A atriz tem sido criticada por setores da classe artística por não ter apresentado, até o momento, um plano nacional para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na área cultural.

"Estou sendo vítima da 'infodemia': matérias tendenciosas, maldosas, fakes e venenosas. Mas posso garantir que tudo nessa pandemia vai passar", escreveu a secretária, que recentemente foi acusada de minimizar mortes durante a ditadura militar em entrevista.

A atriz também afirmou que "em breve" apresentará os resultados da Cultura que deseja para o país sob a sua gestão. "Não vou rebater os absurdos lançados contra mim. Estou trabalhando muito", disse Regina, sem apresentar detalhes das ações, que completou: "Vou mostrar serviço".

secretário especial exonerado

Na sexta-feira (15), a secretária sofreu mais um desgaste por não estar agradando o presidente Jair Bolsonaro. Pedro José Vilar Godoy Horta, secretário especial adjunto da pasta da Cultura, foi exonerado do cargo em edição extra do Diário Oficial. A demissão traz a assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.