Regina Duarte, que aceitou participar de uma fase de testes na secretaria ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO-25/10/2018

A atriz Regina Duarte terá agenda nesta quarta-feira em Brasília para conhecer a estrutura da Secretaria Especial de Cultura. Convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a pasta na sexta-feira (17), após a demissão do secretário Roberto Alvim, ela aceitou participar de fase de teste no órgão.

Em rede social, a atriz disse que vai trabalhar de "corpo e alma". "Sei (e vocês sabem também ) que posso ter que afastar, reduzir as postagem ... vou ter MUITO TRABALHo Pela frente. Fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo. Grande, grato e amoroso abraço!"

"Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira (22), para conhecer a Secretaria Especial de Cultura do governo federal", informou nota da assessoria do Palácio do Planalto na segunda-feira (20). "Estamos noivando", disse a artista após o encontro ocorrido com o presidente na tarde de segunda, no Rio de Janeiro, segundo a nota.

Pelo Twitter, o presidente Bolsonaro afirmou que teve "uma excelente conversa sobre o futuro da cultura" do Brasil. "Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país", escreveu.

Alvim foi demitido na sexta-feira (17) após usar uma frase dita por um líder nazista ao divulgar em vídeo o Prêmio Nacional das Artes, programa do governo federal para a área com investimento de R$ 20 milhões para editais com aportes diretos do governo.