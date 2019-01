Regras do setor serão revistas para evitar terceira tragédia

Mariana Londres, de Brasília, com RecordTV

Regras do setor podem ser revistas para evitar terceira tragédia Reprodução / Google

O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, disse nesta segunda-feira (28) que a legislação sobre barragens no Brasil pode ser revista para evitar uma terceira tragédia, após Mariana e Brumadinho. O secretário falou com jornalistas após uma reunião entre a secretaria e representantes da Vale.

— Por que aconteceu [a segunda tragédia]? Não estava previsto. Então essa reunião com a Vale não necessariamente se limitará a Vale. Teremos com todos os empreendedores do ramo da mineração para saber se todos os parâmetros disponíveis eram suficientes a evitar tragédias como aconteceu.

O secretário, que acabou de assumir a secretaria, disse que a prioridade da pasta é reavaliar o cenário que está posto.

— Esse é o momento para trabalharmos daqui para adiante para não termos uma terceira tragédia. Essa reunião é para detectarmos eventuais inconsistências entre os dados e levantamentos dos órgãos públicos e os que a empresa tem. Porque a responsabilidade maior é do próprio empreendedor. Os órgãos atuam para saber se a diligência do empreendedor está adequada à normativa que existe. Se aconteceu [uma tragédia], é porque alguma coisa falhou.

Questionado sobre a necessidade de alteração das normas atuais para a mineração e barragens no País, ele disse:

— Não temos evidências ainda que o sistema até agora existente era o melhor sistema. Pode haver revisão da Política Nacional de Segurança de Barragem.