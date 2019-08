Giuliana Saringer, do R7, com Agência Senado

Relator da Previdência no Senado entrega parecer favorável Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a expectativa é votar a reforma entre os dias 1 e 10 de outubro deste ano Reforma da Previdência

Texto deve ser analisado na CCJ nesta semana Divulgação

O senador Tasso Jereissati entregou nesta terça-feira (27) seu relatório favorável à aprovação da reforma da Previdência (PEC 6/2019) ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e à presidente da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), Simone Tebet.

No texto, Jereissati sugere incluir estados e municípios na PEC paralela. A expectativa é que o projeto gere economia de R$ 1,350 trilhão, sendo R$ 1 trilhão com o texto principal da Previdência e R$ 350 milhões com a PEC paralela para estados e municípios.

Tebet diz que, se não houver acordo para leitura do parecer na CCJ nesta quarta (28), será convocada reunião extraordinária da comissão na quinta ou sexta-feira.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a expectativa é votar a reforma entre os dias 1 e 10 de outubro deste ano.