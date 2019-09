Relator de indicação de Aras para PGR será do senador Eduardo Braga Senador do PMDB do Amazonas deverá apresentar um relatório para comissão do Senado que vai analisar nomeação proposta por Bolsonaro Simone Tebet: relator de indicação de Aras será Eduardo Braga (MDB-AM)

Procurador Augusto Aras deve ser o novo Procurador Geral da República Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 08.05.2019

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), foi escolhido para relatar a indicação do subprocurador Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República (PGR). O nome precisa ter aval dos senadores para ser oficializado no cargo.

No próximo dia 18, Braga deve entregar o relatório sobre a indicação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde Aras será sabatinado no dia 25, de acordo com previsão da presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS).

Aras participou de um encontro com a bancada do MDB na terça-feira, 10. Na ocasião, Eduardo Braga avaliou que a indicação seria aprovada pelo Senado sem dificuldades. Além disso, avaliou que o perfil do subprocurador e sua "maturidade" eram fatores que o qualificavam para o cargo.

A mensagem presidencial com o nome de Aras foi lida em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), nesta quarta-feira, 11. O procedimento é necessário para iniciar a tramitação da indicação na Casa.

