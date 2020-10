Relator diz estar mais convencido de urgência da reforma tributária Aguinaldo Ribeiro afirmou que há muito mais convergência do que divergências entre as propostas discutidas Relator diz estar mais convencido de urgência da reforma tributária

"É momento de elaborar proposta que atenda o Brasil" Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 17.12.2019

O relator da comissão mista de reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse nesta segunda-feira (5) estar cada vez mais convencido de que a modificação do sistema tributário é "urgente".

O parlamentar afirmou também que há muito mais convergência do que divergências entre as propostas discutidas e que é preciso "deixar de lado o complexo de que nunca se pode fazer" uma reforma tributária.

"Estou cada vez mais convencido de que é preciso avançar em sistema tributário que seja mais amplo possível, precisamos deixar de lado essa coisa, esse complexo de nunca se poder fazer reforma, sempre se dá uma desculpa, ou não é momento, ou não se tem clima, e com isso estamos perdendo competitividade", disse Ribeiro.

Ele participou de uma audiência pública da comissão com participantes como a assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, e o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, José Tostes Neto.

O relator disse também que o momento é de ter "espírito público" para aprovar uma reforma que beneficie o Brasil, e não que atenda a setores específicos ou entes federados "A" ou "B".

"Acho este é momento de elaborarmos uma proposta que atenda ao Brasil, que atenda a simplificação, justiça, progressividade com transparência. Vamos trabalhar com espírito público, reforma que atenda ao nosso País, assim será boa para todos", disse.

