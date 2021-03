Relator fixa limite de R$ 44 bilhões para novo auxílio emergencial Esse será o limite para os gastos com o auxílio que ficarão fora da regra de ouro e do teto de gastos, caso a PEC seja aprovada Relator fixa limite de R$44 bi para montante de auxílio fora das regras fiscais em 2021

O relator da PEC Emergencial, senador Marcio Bittar (MDB-AC) Waldemir Barreto/Agência Senado-23/10/2019

O relator da PEC Emergencial, senador Marcio Bittar (MDB-AC), apresentou uma complementação de voto nesta quarta-feira (3) em que acata sugestões de colegas e fixa limite de R$ 44 bilhões para montante de auxílio que poderá ser excepcionalizado das regras fiscais em 2021.

Assim, esse será o limite para os gastos com o auxílio que ficarão fora da regra de ouro e do teto de gastos, caso a PEC seja aprovada.

Dentre as mudanças acolhidas também está a possibilidade de utilização do superávit financeiro dos fundos para pagamento de dívida, mesmo sem a decretação de estado de calamidade, e a criação de nova exceção à regra geral de redução de incentivos e benefícios tributários, alcançando, além da Zona Franca de Manaus, as outras áreas de livre comércio e as zonas francas estabelecidas na forma da lei.

"As modificações sugeridas devem ser acolhidas", diz o relator na complementação de voto obtida pela Reuters.

