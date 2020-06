Relator vai manter voto obrigatório em PEC que adia eleições O senador Weverton (PDT-MA), relator da PEC 18/2020 que trata do adiamento das Eleições municipais de 2020, vai manter obrigatoriedade

O senador Weverton (PDT-MA), relator da PEC 18/2020 que trata do adiamento das Eleições municipais de 2020, confirmou ao R7 Planalto que o seu relatório irá propor que o voto continue sendo obrigatório.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) apresentou emenda ao texto propondo o voto facultativo para idosos acima de 60 anos e pessoas com morbidades em função da pandemia do novo coronavírus.

"Pedi vênia ao senador Otto e conversando com sociedade todos são muito reticentes, vamos continuar com o voto obrigatório, nossa democracia ainda é muito jovem e precisa de um empurrãozinho. Se a absteção for grande, podemos votar uma anistia a esse grupo, caso precise".

A anistia isentaria os eleitores das sanções em função do não comparecimento às urnas.