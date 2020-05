Relatoria da MP do agente público será dada ao Cidadania, diz Maia MP, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, diz que agentes públicos só podem ser punidos se agirem ou omitirem com dolo durante pandemia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em entrevista coletiva Najara Araujo / Câmara dos Deputados / 19.05.2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira (19) que dará a relatoria da MP (Medida Provisória) 966 para um parlamentar, ainda indefinido, do Cidadania.

A MP foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e publicada no DOU (Diário Oficial da União) no dia 14 deste mês. Segundo o texto, agentes públicos só podem ser punidos se agirem ou omitirem com dolo em atos relacionados com a pandemia do novo coronavírus.

Por se tratar de uma MP, o texto já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para não perder a validade.

“É uma medida polêmica. O TCU (Tribunal de Contas da União) reagiu muito forte contra a MP. Vamos aguardar para ver a tramitação na Câmara”, disse Maia.

“Vamos ver como a gente consegue reduzir as polêmicas ou deixa-la de uma forma onde a proteção do agente público não seja uma coisa ilimitada como parece que está sendo colocado hoje na medida provisória”, completou.