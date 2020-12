Plínio Aguiar, do R7

Relatório da MP da aliança global da vacina será entregue até quinta Acordo foi batizado de Covax Facility, é coordenado pela OMS e reúne 150 países. Na América do Sul, participam Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai

Na imagem, deputado federal Geninho Zuliani (DEM-SP) Reprodução Câmara dos Deputados

O deputado federal Geninho Zuliani (DEM-SP) afirmou ao R7 Planalto que entregará até quinta-feira (10) o relatório da MP (Medida Provisória) 1003/2020, que autoriza o governo federal a aderir à aliança global de vacinas contra a covid-19.

A aliança global foi batizada de Covax Facility, é coordenada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e reúne mais de 150 países. Na América do Sul, já participam Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai.

Pela medida, a adesão brasileira ao Covax Facility não implica a obrigatoriedade da aquisição das vacinas, que dependerá de análise técnica e financeira para cada caso. A compra, se ocorrer, será feita com dispensa de licitação.

Junto com a MP, o governo editou a MP 1004/2020, que prevê a liberação de R$ 2,5 bilhões para financiar os custos do ingresso no Brasil junto ao consórcio internacional.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estima que a votação da MP do Covax Facility ocorra na própria quinta-feira (10).