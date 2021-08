Renan Calheiros pede quebra de sigilo da rádio Jovem Pan Requerimento feito pelo senador do MDB-AL está na pauta de votação da sessão desta terça-feira (3) da CPI da Covid

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, senador Renan Calheiros (MDB-AL) Adriano Machado/Reuters - 14.07.2021

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), apresentou requerimento para a quebra de sigilo de dados bancários da rádio Jovem Pan. A medida está na pauta desta terça-feira (3) da comissão.

De acordo com o documento, a rádio é classificada como “grande disseminador de fake news” e o requerimento vem na esteira da investigação contra o chamado gabinete do ódio – no sentido de descobrir se houve ou não financiamento de informações falsas durante a pandemia de covid-19.

“Ademais, cumpre esclarecer que os requeridos levantamento e transferência de dados, referem-se especificamente ao sigilo bancário, desde o início de 2018 até o presente, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras”, diz.

Em nota, a rádio afirmou que a história comprova que, ao longo de seus 77 anos de existência, a empresa jamais disseminou fake news e que pedidos do gênero são injustificáveis.

“Os profissionais da Jovem Pan divulgam fatos e os analisam segundo diferentes pontos de vista. O autor do pedido não especifica quais profissionais disseminaram notícias mentirosas e em quais programas isso teria ocorrido. Fica claro, portanto, que se trata de uma acusação genérica que tem por única finalidade cercear a liberdade de imprensa no Brasil”, pontua.

A Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) repudiou o requerimento. Em nota, afirma que não identificou nenhuma informação que o respaldasse ou legitimasse. “A imprensa, que é um serviço essencial para o país, não é o foco dos trabalhos desenvolvidos pela CPI”.

O grupo acredita também que o requerimento será retirado ou rejeitado, mas, caso isso não ocorra, “estaremos diante de um precedente gravíssimo, desnecessário e equivocando, ferindo as liberdades de imprensa e expressão”.