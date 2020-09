Renan Calheiros retira pequeno tumor no rim e passa bem Senador está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Por meio de sua conta no Twitter ele diz que está bem e com fé na recuperação

Renan Calheiros retira pequeno tumor no rim e passa bem Geraldo Magela/Agência Senado 14.04.2019

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), ex-presidente do Senado, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no rim direito, no Hospital Sírio Libânes, em São Paulo.

A informação é do próprio senador, em sua conta no Twitter. Ele diz que passa bem e que está aos cuidados do Dr. Publio Viana.

Renan Calheiros é senador desde 1995 e já foi três vezes presidente do Senado. Foi candidato na última eleição da mesa, mas perdeu para Davi Alcolumbre (DEM-AP). É pai do atual governador de Alagoas, Renan Filho.