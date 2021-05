Renan em ofício ao STF: "Silêncio de Pazuello pode prejudicar CPI"

A- A+

Renan ao STF: "Silêncio de Pazuello pode prejudicar CPI" Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 15.03.2021

Em ofício enviado nesta sexta-feira (14) ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse que um eventual habeas corpus para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello prejudicará os trabalhos de investigação da comissão.

"Negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidades e evitar que se repitam os erros que levaram à morte quase meio milhão de brasileros inocentes, até agora.", diz o texto enviado por Renan Calheiros.

O pedido é uma resposta ao habeas corpus preventivo apresentado pela AGU (Advocacia-Geral da União) ao STF nesta quinta-feira (13), com pedido de liminar, em favor do ex-ministro, em função do depoimento marcado para a próxima quarta-feira (19), na CPI da Covid, no Senado. O pedido é relatado pelo ministro Lewandowski. Se concedido, o HC permitirá que Pazuello fique em silêncio. A expectativa é que Lewandowski decida sobre o HC ainda nesta sexta-feira.