Renomeação de Aleijadinho em prol das artes politicamente corretas 

Antônio Francisco Lisboa (1738-1814) nasceu e morreu na cidade de Ouro Preto, Minhas Gerais. Escultor, entalhador e arquiteto, ele é um dos maiores nomes das artes plásticas do Brasil colonial. Dentre suas obras mais conhecidas estão as Igrejas de São Francisco de Assis, localizada em sua cidade natal e o Santuário Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG).

Escultura de Aleijadinho em Ouro Preto Estadão Conteúdo/CRISTIANO COUTO

Apesar de sofrer de uma doença grave que deformou seu corpo e membros, o artista não abandonou seu ofício. Após perder os dedos dos pés, ele passou a trabalhar de joelhos, o que lhe rendeu a alcunha de Aleijadinho.

Porém, como vivemos em uma época com tão poucos problemas, há muito tempo livre para exumar óbices do passado. Além do que, podemos sinalizar virtudes que nem sequer temos por meio da modinha da “reparação histórica”.

Sendo assim, desde o último 18 de novembro, data em que se celebram os 208 anos da morte do mestre artífice, está proibido o uso do pseudônimo Aleijadinho, passando a ser obrigatório o uso do novo nome Pessoinha com Deficiência. Viva a inclusão!