Representantes de Guaidó invadem embaixada da Venezuela em Brasília

Sede da embaixada é dominada por chavistas REUTERS/Sergio Moraes

Representantes do opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente da Venezuela pelo Brasil, invadiram a embaixada do país em Brasília na madrugada desta quarta-feira (13), horas antes do início das atividades da 11ª Cúpula do BRICS.

Houve um princípio de confusão e a polícia militar foi acionada.

A embaixadora Maria Teresa Belandria não está no país. Segundo comunicado, grupo de funcionários decidiu abrir as portas e entregar as chaves da embaixada voluntariamente, bem como reconhecer Guaidó como legítimo presidente.

É a primeira vez que eles entraram na sede, ainda controlada pelo chavistas, desde que presidente Jair Bolsonaro aceitou as credenciais da equipe de Guaidó, no início do ano.

A diplomacia de Guaidó vinha tentando tomar o prédio e desalojar os funcionários enviados por Maduro – que não tem mais relacionamento diplomático com o Brasil.

Agora, eles pedem que os servidores de sete consulados venezuelanos no País façam o mesmo e garantem ajuda para deixar o Brasil, caso desejem.

A deputada federal Maria do Rosário afirmou, no Twitter, que foi impedida de entrar na embaixada.

Fui impedida de ingressar na Embaixada da Venezuela, que está sitiada. Um verdadeiro ataque a liberdade e a soberania. A extrema direita insana não tem limites. Não podemos aceitar este ataque absurdo dos apoiadores do ódio. pic.twitter.com/2YHi3IxMtk — Maria do Rosário (@mariadorosario) 13 de novembro de 2019

O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirma que "ao que parece agora está sendo feito o certo, o justo".

Nunca entendia essa situação. Se o Brasil reconhece Guaidó como presidente da Venezuela por que a embaixadora Maria Teresa Belandria @matebe ,indicada por ele, não estava fisicamente na embaixada? Ao que parece agora está sendo feito o certo, o justo. pic.twitter.com/nQbTWBr55Q — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) 13 de novembro de 2019

