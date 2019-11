Republicano vai integrar frente parlamentar de comércio exterior

Marcos Pereira foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Michel Jesus/ Câmara dos Deputados - 21.5.2019

O ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e atual vice-presidente na Câmara, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), foi escolhido para ser vice-presidente da FrenComex (Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e do Investimento), que será comandada por Evair Melo (PP-ES).

A frente, lançada nesta quarta-feira (6), com a presença do ministro Ernesto Araújo, tem o objetivo de discutir e melhorar as políticas de comércio exterior, além de trabalhar para atrair investimentos ao Brasil e incrementar a atuação brasileira lá fora.

No lançamento da FrenComex, Marcos Pereira mostrou preocupação com a queda do saldo positivo da balança comercial no acumulado de 2019 em comparação com os dois anos anteriores, quando o Brasil, na sua gestão, bateu os maiores recordes no saldo entre o que vendemos e o que compramos.

O parlamentar apontou, no entanto, que fatores externos acabaram contribuindo para o resultado, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, a redução das exportações da Alemanha e a crise econômica que abate a Argentina.

O deputado também lembrou dos esforços, enquanto ministro, para retomar e concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia. Um mês depois de assumir o então MDIC, ele esteve reunido com a comissária de Comércio da UE, Cecília Malmstrom, em Shangai, durante o encontro de ministros de comércio do G20. “Fizemos aí uma reaproximação e retomamos com mais vigor as conversas que andavam adormecidas”, disse.

Outra iniciativa durante sua gestão foi a conclusão dos diálogos exploratórios o início das negociações para um acordo entre Mercosul e EFTA (Noruega, Liechtenstein, Finlândia e Suíça), que aconteceu durante o encontro de Davos, em 2017. O acordo com a UE foi concluído neste ano e com o EFTA caminha para um desfecho semelhante.

Balança comercial

Dados divulgados dia 1 de novembro mostram que foi o pior resultado para outubro em cinco anos, com US$ 1,2 bilhão. As exportações, em outubro, caíram 20,4% em relação a outubro do ano passado. Houve retração generalizada em todos os setores, com queda de 26,5% em manufaturados, 20,6% em semimanufaturados e 15,3% em básicos.

No acumulado dos 10 primeiros meses, a balança comercial ficou positiva em US$ 34,8 bilhões, no entanto, o resultado significa um recuo de 27,4% sobre o mesmo período de 2018 – janeiro a outubro. Há uma previsão de que o superávit comercial do Brasil neste ano seja de US$ 41,8 bilhões.

Em 2018, o saldo da balança comercial ficou em US$ 58,3 bilhões, enquanto em 2017, quando Marcos Pereira anunciou o resultado, foram quase US$ 67 bilhões, o maior superávit da história.