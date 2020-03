Republicanos apoia reconhecimento de estado de calamidade pública Partido divulgou nota oficial com apoio à medida anunciada pelo governo federal em função das consequências do avanço do coronavírus no país

O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) Marcos Corrêa/PR - 10.7.2019

O partido Republicanos divulgou, nesta quarta-feira (18), uma nota oficial de apoio ao pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública feito pelo governo federal ao Congresso Nacional, em função das consequências do avanço do coronavírus.

A nota é assinada pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente Nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, pelo líder da bancana na Câmara, Jhonatan de Jesus, e pelo líder do partido no Senado, Mecias de Jesus.

Veja a nota oficial do Republicanos:

O Republicanos manifesta de forma pública o apoio incondicional ao pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública feito pelo governo brasileiro ao Congresso Nacional. Estamos diante de um grande desafio e o momento exige que todos estejamos juntos, unidos, na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

As bancadas da Câmara e do Senado estão de prontidão para apoiar todas as medidas que forem necessárias nesta frente de batalha. O povo brasileiro pode contar com nossa seriedade e responsabilidade de sempre. A saúde é nossa prioridade agora.

Marcos Pereira

Presidente Nacional do Republicanos

Vice-Presidente da Câmara dos Deputados

Jhonatan de Jesus , líder da bancada na Câmara.

Mecias de Jesus, líder no Senado.