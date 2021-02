Republicanos indicam  João Roma para Cidadania

A- A+

Já está na Casa Civil a indicação do partido Republicanos para o Ministério da Cidadania, o que consolida o apoio formal do partido ao governo Bolsonaro: é o do deputado federal João Roma (Republicanos/BA). Pesou na escolha do comando do partido o “perfil mais executivo”, do parlamentar, que superou outros cotados, como Márcio Marinho.

João Roma: " perfil mais executivo" Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Com a escolha de Roma, não há perda de vagas na bancada do partido da Câmara. Assumirá o posto a suplente Tia Eron, também do Republicanos. A expectativa é que o Planalto confirme Roma no ministério nas próximas horas.

João Ribeiro Roma Neto tem 48 anos e é formado em Direito. Foi eleito deputado federal pela Bahia em outubro de 2018 e é casado com Roberta Roma e neto de João Roma, conhecido na político pernambucano, deputado federal por três vezes nas décadas de 1950 e 1960, filiado à antiga Aliança Renovadora Nacional (ARENA).

Neste mandato, foi escolhido presidente da comissão mista que debate a Medida Provisória 870/2019, editada por Jair Bolsonaro, sobre a reforma ministerial.