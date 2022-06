Resultado na Colômbia coloca Bolsonaro em alerta

A- A+

Integrantes do governo e aliados próximos ao presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmam que o clima é de preocupação diante da vitória de Gustavo Petro, eleito presidente da Colômbia neste fim de semana. Petro é o primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia e é ex-guerrilheiro.

O ex-guerrilheiro Gustavo Petro se elege na Colômbia: alta abstenção de eleitores insatisfeitos com o atual governo Reuters

A preocupação não é só pela vitória da esquerda, o que um alto integrante do Palácio do Planalto classificou como "normal" e que faz "parte da democracia". A preocupação e o sinal de alerta são por conta da forma como a vitória de Gustavo Petro aconteceu. Essa mesma fonte disse ao Blog que chamou atenção a alta abstenção, de 44% — "o que aconteceu na Colômbia é o mesmo que aconteceu no Chile. Eleitores insatisfeitos com o atual governo não foram votar e a militância da esquerda foi. O risco é isso daí. No Brasil o voto é obrigatório, mas o eleitor pode anular".

Diante disso, a equipe de Bolsonaro quer recuperar apoio de uma parcela do eleitorado que votou a favor do presidente em 2018, mas que ficou insatisfeita com o governo ao longo desses três anos e meio.