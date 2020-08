Retomada econômica e situação da indústria são temas da 'Live JR'

Flávio Roscoe Nogueira, presidente da FIEMG, participa da #LiveJR nesta sexta-feira, às 17h Arte/R7

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (14) o presidente da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), Flávio Roscoe.

Ao vivo, a entrevista começa às 17h. Na pauta estarão a retomada da economia após a pandemia de covid-19, a situação da indústria, os investimentos privados no país, entre outros temas. A entidade representa 139 sindicatos e 64 mil indústrias de Minas Gerais.

A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.