Reunião do Brics altera trânsito na região central de Brasília Esplanada do Ministério e arredores foram os locais mais afetados pelas mudanças realizadas no tráfego de veículos Brics

Evento acontece nesta quarta e quinta-feira Leonardo Sá/Agência Senado

A XI Reunião do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alterou a rotina de quem trabalha na região central de Brasília. A Esplanada do Ministério e arredores foram os locais mais afetados pelas mudanças realizadas no tráfego de veículos durante o encontro que ocorre nesta quarta (13) e quinta-feira (14) na capital federal.

Desde a meia-noite, o trânsito na Esplanada e nas vias N2 e S2, onde ficam os anexos dos ministérios, está fechado. A medida provocou transtorno para motoristas que se dirigiam à região.

O Detran do DF (Distrito Federal) informou que a via S1 também está interditada na altura da Catedral. Neste caso, os veículos serão desviados para a via L2 Sul. Na via N1, a interdição foi feita na altura da via L4, próximo ao Corpo de Bombeiros, se estendendo até a via L2 Norte.

O tráfego de veículos também não está permitido na S2, desde a altura da L2 Sul (rotatória aos fundos da Catedral) até altura da L4 Sul, ao lado da Procuradoria-Geral da República. Na via N2, o fluxo será interrompido desde a rotatória do local conhecido como buraco do Tatu, na L2 Norte. até altura da L4 Norte, via que contorna clubes da cidade.

Responsável pela organização do trânsito, o Detran orienta os motoristas a evitarem as proximidades da Esplanada dos Ministérios, optando por utilizar como rotas alternativas as vias S3 (na Asa Sul), N4 (na Asa Norte) e o Eixo Rodoviário (Eixão).

Há também interdições no Setor de Clubes Esportivos Sul. As vias que dão acesso ao CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil) ficarão fechadas hoje entre 0h e 20h.