Reverendo Amilton deve ser o primeiro a depor na CPI pós-recesso

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) e o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL) Edilson Rodrigues/Agência Senado - 15.07.2021

O reverendo Amilton Gomes de Paula deve ser o primeiro depoente da CPI da Covid após o recesso. A primeira sessão da comissão está marcada para o dia 3 de agosto.

O depoimento estava marcado para a última quarta-feira (14), mas Amilton de Paula apresentou um atestado com afastamento de dez dias, entre 9 de julho e hoje, 19 de junho, que foi confirmado após uma perícia feita pela Junta Médica do Senado.

O reverendo é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah) e suspeito de negociar a contratação de 400 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em nome do governo brasileiro com o aval do ex-diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz.