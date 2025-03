A pseudogeração de energia verde — parte I A cada dia que passa, mais informações aparecem, sobre o embuste que nos assolou nos últimos 20 anos que envolve a tal geração de... Revista Oeste|Do R7 23/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cada dia que passa, mais informações aparecem, sobre o embuste que nos assolou nos últimos 20 anos que envolve a tal geração de energia renovável, especialmente as obtidas por moinhos eólicos e painéis solares em grande escala, tanto elétricos quanto térmicos. Recentemente, o jornal Zero Hedge publicou um resumo dos fracassos verificados nos Estados Unidos (EUA), não só do que envolve a geração propriamente dita, mas também sobre os danos colaterais observados na natureza, contrariando a proposta inicial em serem “amigáveis ao meio ambiente”. Ao mesmo tempo, as ações realizadas no ramo energético pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu segundo mandato, trazem a esperança de que a ruína da fraude energética desponte no horizonte. Para entender mais sobre os impactos e as controvérsias da geração de energia verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: Clínica especializada em autismo é acusada de estelionato

Brasil passa por variações bruscas de temperatura neste domingo, 23

Prefeitura de São Paulo intensifica segurança na Avenida Paulista