A reestreia de Neymar na Vila Belmiro

Neymar, em homenagem na Vila Belmiro

O retorno do atacante Neymar Jr. aos gramados foi motivo de festa no Estádio da Vila Belmiro, em Santos, litoral sul de São Paulo. Na última quarta-feira, 5, o craque brasileiro fez sua reestreia no time santista contra o Botafogo-SP. A data também marca o aniversário de 33 anos de Neymar.

Para mais detalhes sobre este emocionante retorno, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

