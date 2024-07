Acidente chocante: Ônibus escolar com 26 estudantes cai em rio em Santa Catarina Câmeras de monitoramento registraram queda do veículo; motorista estava alcoolizadoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil...

Revista Oeste|Do R7 13/07/2024 - 22h10 (Atualizado em 13/07/2024 - 22h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌