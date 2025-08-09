Acidente deixa mais de 10 mortos em Mato Grosso
Na noite desta sexta-feira, 8, um acidente no quilômetro 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde,...
Na noite desta sexta-feira, 8, um acidente no quilômetro 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, deixou 11 mortos e 46 feridos. O ônibus interestadual envolvido seguia para Sinop e transportava 56 passageiros.

