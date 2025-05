Acidente entre carreta e van deixa 9 mortos e 10 feridos em MG Na noite desta terça-feira, 13, um grave acidente ocorreu na BR-251, na região de Grão Mogol, no Estado de Minas Gerais (MG). A colisão... Revista Oeste|Do R7 14/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h07 ) twitter

Congestionamento em rodovia brasileira

Na noite desta terça-feira, 13, um grave acidente ocorreu na BR-251, na região de Grão Mogol, no Estado de Minas Gerais (MG). A colisão entre uma carreta e uma van resultou na morte de nove pessoas e deixou outras dez feridas. O registro do acidente foi no km 446, próximo à comunidade de Barrocão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este trágico acidente.

