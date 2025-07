Acusados de atirar em baixista da banda Ultraje a Rigor vão a júri popular no Rio A Justiça do Rio de Janeiro decidiu levar a júri popular os três acusados pela tentativa de homicídio contra o baixista da banda Ultraje...

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu levar a júri popular os três acusados pela tentativa de homicídio contra o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. As autoridades apontam João Vitor da Silva Coelho, Pablo William da Silva Mostarda e Ray Limeira Belchior como os autores do ataque em 2 de setembro de 2023, em Paraty, no litoral sul fluminense.

