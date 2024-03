Advogada denuncia falta de apoio da OAB Bruna Hollanda integrava o conselho da seccional... Bruna Hollanda integrava o conselho da seccional de Sergipe da Ordem dos Advogados do BrasilLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Quase 10 milhões de jovens nem estudam e nem trabalham no Brasil • Apagão em SP: Ministério Público pede apuração sobre ineficiência da Enel • Previsão do tempo: frente fria leva tempestade à Região Sudeste Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.