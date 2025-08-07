Aeromóvel do Aeroporto de Guarulhos começa a operar em 31 de agosto O sistema aeromóvel que vai ligar a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aos terminais do Aeroporto Internacional...

O sistema aeromóvel que vai ligar a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos deve começar a operar no dia 31 de agosto. A previsão é da concessionária GRU Airport à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

