Aeromóvel do Aeroporto de Guarulhos começa a operar em 31 de agosto
O sistema aeromóvel que vai ligar a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos deve começar a operar no dia 31 de agosto. A previsão é da concessionária GRU Airport à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O sistema aeromóvel que vai ligar a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos deve começar a operar no dia 31 de agosto. A previsão é da concessionária GRU Airport à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
