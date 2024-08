Agosto: O Mês do Tempo Seco e Quente no Brasil O mês de agosto será marcado por condições climáticas típicas desta época do ano. O período deve contar algumas variações regionais...

Revista Oeste|Do R7 03/08/2024 - 06h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 06h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌