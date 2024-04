Alerta: Chuvas intensas atingem diversas regiões do Brasil Alertas afetam áreas espalhadas pelas cinco regiões do país... Alertas afetam áreas espalhadas pelas cinco regiões do país.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Previsão do tempo: manhã de sexta-feira com chuvas intensas • Bombeiros de MG são acionados para conter ‘jacaré’ em jardim e descobrem que se tratava de uma réplica de plástico • Aeroporto de Guarulhos leva multa de R$ 765 mil da Anac por falha na prestação de serviços Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.