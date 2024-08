Alerta de Tempestade: Nova Frente Fria e Ciclone se Aproximam do Sul do Brasil Uma frente fria acompanhada por um ciclone extratropical se aproxima do Sul do Brasil. O fenômeno traz alterações a partir desta...

Revista Oeste|Do R7 21/08/2024 - 13h22 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌