Alerta de tempo: Sexta-feira com geada, onda de frio, vendaval e chuva Parte do país também encara baixa umidade, informa o Instituto Nacional de MeteorologiaLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 12/07/2024 - 06h13 (Atualizado em 12/07/2024 - 06h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌