Alerta vermelho: tempestades severas vão atingir o Sudeste do Brasil A formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) traz um alerta vermelho ao Sudeste do Brasil. O Instituto Nacional...

A formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) traz um alerta vermelho ao Sudeste do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira, 31, um aviso de grande perigo por causa da fortes tempestades previstas para os próximos dias, o que afeta principalmente as regiões metropolitanas do Sudeste.

